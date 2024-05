Sommerfest in Sankt Augustin So schafft die Quartierssozialarbeiterin ein „Wir-Gefühl“

Entspannte Atmosphäre herrscht am Samstag in Nähe des Spielplatzes am Niederpleiser Wohnpark im Sankt Augustiner Quartier Engelsgraben. Dort haben sich rund 100 Menschen jeden Alters und verschiedener Nationen unter alten Bäumen zum ersten internationalen Sommerfest zusammengefunden. Sie alle sind der Einladung der Quartierssozialarbeit zusammen mit dem Familienzentrum Wacholderweg und dem Team Nachbarschaft gefolgt. Man grillt, genießt Leckereien aus unterschiedlichen Kulturkreisen, die Besucher mitgebracht haben, unterhält sich und lacht, während die Kinder ihren Spaß beim gemeinsamen Spielen haben.