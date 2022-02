Stadt Sankt Augustin setzt Ratsbeschluss nicht um : Neuer Anlauf für Radschutzstreifen auf der Siegstraße

Sankt Augustin. Trotz eines auf CDU-Initiative gefällten Ratsbeschlusses im Mai 2019, hat die Stadt Sankt Augustin die Schutzstreifen in Menden nicht angebracht. Nun legen SPD, Grüne und FDP nach.

Mehr Sicherheit für Fahrradfahrer auf der Siegstraße - das fordert die Politik in Sankt Augustin seit Jahren. Eigentlich sollten Schutzstreifen den Radfahrern auf der Siegstraße mehr Sichtbarkeit und Raum geben. Weil das bislang nicht geschehen ist, haben SPD, Grüne und FDP gemeinsam beantragt, zumindest an einer Engstelle zwischen der Von-Ketteler-Straße und der Martinstraße ein Halteverbot für Pkw oder gleich einen Schutzstreifen für Radfahrer einzuführen.

„Die Siegstraße mit dem Fahrrad – das ist ein Ritt mit dem Teufel“, beschreibt Stefanie Jung (FDP) als Mitunterzeichnerin des Antrags die Situation: „Mit dem Fahrrad ist es oft lebensgefährlich, und selbst mit dem Auto wird es an bestimmten Stellen eng, wenn einem Autos, Lkw oder große Traktoren mit 50 Stundenkilometern in der Kurve entgegenkommen.“ Es müsse unbedingt jetzt etwas passieren, fordert auch Mitunterzeichner Marc Knülle (SPD). Der gemeinsame Antrag sieht vor, in der Engstelle der Siegstraße vor den Häusern 89 bis 97 die Anordnung eines allgemeinen Halteverbotes oder die Anbringung eines Schutzstreifens für Radfahrer, der ebenfalls ein Halteverbot bedeuten würde, prüfen zu lassen.

Längst beschlossene Sache

Der Schutzstreifen war eigentlich längst beschlossene Sache. Im Mai 2019 hatte die CDU zum Schutz der Radfahrer auf der Siegstraße beantragt, den größten Teil der Siegstraße zwischen der Von-Ketteler-Straße nahe des Schulzentrums und dem Kreisverkehr „Am Bauhof“ beidseits mit einem Schutzstreifen für Radfahrer zu versehen. Dieser Schutzstreifen sei bereits im Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2017 zu finden, sei in anderen Abschnitten der Straße bereits umgesetzt worden und „nun sollte das Reststück auch zügig umgesetzt werden“, so die CDU seinerzeit in ihrem Antrag. Am 8. Mai 2019 fällte der damalige Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss mehrheitlich den Beschluss zur Umsetzung. Die SPD enthielt sich damals der Stimme, weil sie eine Priorisierung einer Einzelmaßnahme aus dem Maßnahmenkatalog des Radverkehrskonzepts bedenklich sah. „Dieser Beschluss ist allerdings noch nicht umgesetzt“, kommentieren SPD, Grüne und FDP in ihrem gemeinsamen Antrag für den Mobilitätsausschuss an diesem Mittwoch.