Noch bis Montag gesperrt : Radweg entlang der B 56 in Hangelar wird saniert

Sankt Augustin Ein Teilstück des Radwegs entlang der B 56 in Hangelar ist gesperrt. Die Strecke wird von der Autobahn GmbH saniert. Der Kreis wird bald auch den Weg bis zum Schluss Birlinghoven instand setzen.

Noch bis Montag bleibt der Radweg entlang der B 56 in Hangelar zwischen Autohaus Hoff und Lindenstraße gesperrt. Das teilte ein Sprecher der Autobahn GmbH auf Anfrage mit. Die Straßenbehörde bessere verschiedene Schadstellen auf dem Rad- und Fußweg aus. Ab Montag geht es dann in den nächsten Abschnitt. Es sei vorgesehen, ein Teilstück von einer Länge von etwa zwei Kilometern zu sanieren. Über Dauer und Kosten der Maßnahme konnte der Behördensprecher nichts sagen.

Eine weitere Instandsetzungsarbeit ist für den Geh- und Radweg in Hangelar entlang der K 8 (Konrad-Adenauer-Straße) vorgesehen. Im Februar hatte der Bau- und Vergabeausschuss zwei Millionen Euro für den Erhalt und die Sicherung des kreiseigenen Straßennetzes freigegeben. Dabei handelt es sich in erster Linie um Straßen. Neben dem Rad- und Gehweg in Hangelar zwischen Autohaus Hoff und Schloss Birlinghoven ist eine Sanierung auch des Gehwegs an der K 55 in Windeck-Wilberhofen/Rossel vorgesehen.