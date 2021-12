Kinderbetreuung in Sankt Augustin : Rat entscheidet über Abschaffung der Kindergartenbeiträge

Sankt Augustin Die Bescheide über die Elternbeiträge für Kinderbetreuung lassen in Sankt Augustin oft sehr lange auf sich warten. Das ärgert die Eltern. Nun beschäftigt sich auch die Politik mit dem Problem.

Der Rat der Stadt Sankt Augustin wird am Mittwoch über einen Antrag von SPD, Grünen und FDP abstimmen, dem der Jugendhilfeausschuss in seiner jüngsten Sitzung bereits seine Zustimmung gegeben hat: die Beiträge für die Über-Drei-Jährigen abzuschaffen. Damit wollen die Fraktionen gleichzeitig die Eltern und die derzeit überlastete Elternbeitragsstelle entlasten.

Auf die Frage nach den Gründen, warum die Eltern teilweise bis zu zwei Jahre warten müssen, bis sie wissen, was sie für den Kindergarten- oder OGS-Platz ihres Nachwuchses bezahlen müssen, und die Beiträge abgebucht werden, gab es im jüngsten Jugendhilfeausschuss der Stadt eine Antwort. Sozialdezernent Ali Dogan wies auf anhaltende Personalengpässe in der Beitragsstelle hin und machte deutlich, dass es bereits seit Jahresbeginn Bemühungen gibt, die Lücken zu füllen.

Viele Eltern ärgern sich nicht nur darüber, dass es lange dauert, bis die Beitragsbescheide verschickt werden und dann ein großer Betrag auf einen Schlag fällig wird, sie weisen in den sozialen Netzwerken auch auf steuerliche Nachteile hin. Kosten für Kinderbetreuung können nur in dem Jahr geltend gemacht werden, in dem sie tatsächlich anfallen – und nur bis zu einem Höchstbetrag von 4000 Euro. Überschreitet die Summe den Höchstbetrag, weil beispielsweise Beiträge für mehrere Jahre gleichzeitig gezahlt werden, geht der steuerliche Vorteil teilweise verloren. Dogan sagte im Ausschuss zu, dass die Stadt in solchen Fällen die verlorenen Steuervorteile übernehmen werde.