Dringender Handlungsbedarf : Heizungsanlage völlig veraltet – Rathaus Sankt Augustin ist ein „Kostenfresser“

Das Rathaus in Sankt Augustin ist ein regelrechter Kostenfresser. Foto: Dylan Cem Akalin

Sankt Augustin Obwohl schon seit 13 Jahren bekannt ist, dass die technische Ausstattung des Rathauses in Sankt Augustin so marode ist, dass der Stadt Unmengen an Energiekosten entstehen, ist nichts geschehen. Ein aktueller Expertenbericht mahnt dringenden Handlungsbedarf – so wie ein anderes Gutachten von Januar 2010.