Filetgrundstück an der Rathausallee : Ideen für neues Quartier in Sankt Augustin gesucht

Sankt Augustin Hochwertige Architektur statt Parkfläche: Die Stadt Sankt Augustin plant ein Investorenauswahlverfahren für die Fläche zwischen Technischem Rathaus und Haus des Handwerks. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Auto steht an Auto. Und das in bester Zentrumslage. Doch das derzeit als Parkfläche genutzte Areal an der Rathausallee zwischen dem Technischen Rathaus und dem Haus des Handwerks soll sich in absehbarer Zukunft in ein Quartier mit Gewerbe und neuen Wohnformen wandeln. Pläne für die Baufelder mit dem Namen MI1 bis MI3 hat die Stadt Sankt Augustin schon eine ganze Weile. Nun steht ein Investorenauswahlverfahren für die Fläche in den Startlöchern. Über das Verfahren soll der Zentrumsausschuss am Dienstag, 18. August, abstimmen. Der General-Anzeiger gibt einen Überblick über die Pläne: