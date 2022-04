Markt schließt Ende Juni : Real in Sankt Augustin kündigt den 120 Mitarbeitenden

Sankt Augustin Real hat den 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort im Huma in Sankt Augustin gekündigt. Die Betriebsratsvorsitzende ist schockiert und macht sich Sorgen um die Zukunft ihrer Kolleginnen und Kollegen.

Markus Jablonski, Pressesprecher von Real, bestätigte, dass das Unternehmen beabsichtige, den Geschäftsbetrieb des Standortes zum 30. Juni 2022 einzustellen. Hintergrund für die Entscheidung sei der Umstand, „dass der Eigentümer bereits mit einem anderen Unternehmen einen Anschlussmietvertrag abgeschlossen hat“, so Jablonski. Der nachfolgende Betreiber plane vor der Wiedereröffnung zunächst umfassende Umbauarbeiten. Diese werden laut Jablonski zeitlich so umfangreich sein, dass die Voraussetzungen für einen Betriebsübergang laut Gesetz in diesem Fall nicht vorliegen. „Daher wird den Mitarbeitern gekündigt“, erklärt der Real-Pressesprecher. Zum Nachfolger machte der Real-Pressesprecher keine Angaben.

Nachfolger für Real in Sankt Augustin scheint gefunden

SPD kritisiert Kündigungen

Aus der Politik gab es bereits Kritik zu den Kündigungen. Marc Knülle, Fraktionsvorsitzender der SPD Sankt Augustin, Denis Waldästl, Parteivorsitzender der SPD Sankt Augustin, sowie Oliver Schmidt, Landtagskandidat für Sankt Augustin, gaben in einer Mitteilung bekannt, dass sie „an der Seite der Beschäftigten von Real“ stehen. Sie forderten alle beteiligten Akteure auf, die Arbeitsplätze an dem Standort zu sichern. „Dass nach dem Verkauf von Real der Standort Sankt Augustin in Frage steht, war bekannt. Die SPD habe jedoch bereits in den letzten Monaten immer wieder darauf hingewiesen, dass die Beschäftigten von einem Unternehmenswechsel am Standort Sankt Augustin nicht betroffen sein dürfen. Das nun – durch den notwendigen Umbau – die arbeitsrechtliche Regelung des Betriebsübergangs nicht greifen soll, ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten“, heißt es in der Mitteilung. Die Partei habe sich mit einem Appell, die Arbeitsplätze zu sichern, an die Jost Hurler GmbH, Betreiber des Huma-Einkaufszentrums, und an Real gewendet.