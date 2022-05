Sozialplan ausformuliert : Real-Markt im Huma Sankt Augustin schließt Mitte Juni

Sankt Augustin Die Tage des Real-Marktes in der Huma-Einkaufsgalerie in Sankt Augustin sind gezählt. Die Stimmung bei den Beschäftigten ist gedrückt.

Die Tage für den Realmarkt in der Huma Sankt Augustin sind gezähl. Betriebsratsvorsitzende Tanja Schulze vermutet, dass der 17. Juni der letzte Verkaufstag sein wird. Die Ausarbeitung eines Sozialplans ist nun abgeschlossen, berichtet die Betriebsratsvorsitzende. Innerhalb der nächsten Tage würden die Mitarbeitenden ihre schriftliche Kündigung erhalten und die Informationen zu eventuell zustehenden Abfindungen, Freistellungen oder Ähnlichem. „Schrecklich, jetzt ist es offiziell: Es war anstrengend und bedauerlich, den Mitarbeitern mitzuteilen, dass jetzt hier Ende ist und einige werden noch Zeit brauchen, das zu verarbeiten”, sagt Schulze. Die Verhandlungen seien zwar im Ton des vernünftigen Miteinanders gewesen, jedoch habe Schulze an einigen Stellen auch hart verhandeln müssen: „Man bekommt nix geschenkt und dass am Ende alle 120 Mitarbeiter zufrieden sind und sich gut aufgehoben fühlen, das kriegen sie nie hin”, resümiert sie.