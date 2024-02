Naturschutzprojekt zeigt erste Erfolge Rebhühner brüten in Sankt Augustins Grüner Mitte

Vor fünf Jahren noch waren sie mehr auf den für das Grüne C aufgestellten Hinweistafeln als in der freien Natur zu sehen. Inzwischen haben Rebhühner offensichtlich Sankt Augustins Grüne Mitte, wie die Felder zwischen der Rathausallee in Mülldorf und dem Kreisverkehr an der Siegstraße Ecke Meindorfer Straße in Menden genannt werden, wieder als Lebensraum zurückgewonnen. Mit etwas Glück habe man sie in den vergangenen Wochen auf den schneebedeckten Feldern in einer Kette aus acht bis zwölf Vögeln eng beieinander sitzen sehen, berichtet Andreas Fey, Vorsitzender des Naturschutzvereins Fauna Sankt Augustin, von ersten Erfolgen seines 2019 gestarteten Naturschutzprojektes.