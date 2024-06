Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Lego-Ausstellung in Sankt Augustin zeigt Region als Miniatur

Sankt Augustin · Wer im letzten Jahrhundert Kind war, weiß, dass sich mit Legosteinen ganz eigene Welten erschaffen lassen. Eine Ausstellung in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) in Sankt Augustin präsentierte solche Werke am Wochenende. Diese Schlösser und Züge gab es in kleinerem Maßstab zu bestaunen.

10.06.2024 , 06:00 Uhr

Link zur Paywall Bilder von der Lego-Ausstellung in Sankt Augustin 34 Bilder Foto: Ingo Eisner

Von Ingo Eisner