Einblick in historische Gebäude : Das ist am Tag des offenen Denkmals im Rhein-Sieg-Kreis geplant

Auch das Steyler Missionspriesterseminar in Sankt Augustin öffnet am Tag des Denkmals seine Pforten. Foto: Holger Arndt

Rhein-Sieg-Kreis Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, gewähren auch Denkmalbesitzer aus dem Rhein-Sieg-Kreis Eintritt in ihre historischen Gebäude. Das ist geplant.



Sie sind Zeugen ihrer Zeit, tragen mitunter die Spuren vergangener Jahrzehnte und erhalten so Vergangenes bis in die Gegenwart: Denkmäler gibt es im Rhein-Sieg-Kreis viele. Rund 3700 sind laut Kreis auf seinem Gebiet eingetragen und unter Schutz gestellt – damit ist der Rhein-Sieg-Kreis nach eigenen Angaben der Kreis mit den meisten Denkmälern in Nordrhein-Westfalen. Einige davon öffnen am Sonntag, 11. September, für Interessierte ihre Pforten. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat ihren Tag des offenen Denkmals in diesem Jahr unter das Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ gestellt.

Der Aktionstag widmet sich der Frage, welche Erkenntnisse und Beweise sich durch die Begutachtung der originalen Denkmalsubstanz gewinnen lassen, erklärt die Stiftung. Dabei geht es auch um Spuren, die menschliches Handeln über die Jahrhunderte hinweg und viele Zeitschichten hindurch hinterlassen hat. Und um die Entscheidung, welche Schlüsse die Denkmalpflege daraus zieht. Der Tag des offenen Denkmals lade dazu ein, sich auf Spurensuche zu begeben und Geschichte und Geschichten am Denkmal zu ermitteln.

Im Rhein-Sieg-Kreis sind unter anderem das Pumpenhäuschen im Broichpark und der Wasserbehälter am Kuckstein in Alfter, die Alte Kirche in Bornheim, die Obere Mühle in Meckenheim sowie der Himmeroder Hof in Rheinbach für Besucherinnen und Besucher geöffnet. In Sankt Augustin beteiligen sich die Steyler Missionare am Aktionstag. Sie öffnen ihr Missionspriesterseminar an der Arnold-Janssen-Straße nach der Heiligen Messe, die um 9.15 Uhr in der Klosterkirche beginnt. Neben einer Führung gibt es die Präsentation „Filmproduktion der Steyler Medien“ mit Pater Mucha.

Wie ein Fachwerk denkmalgerecht saniert werden kann, zeigt Andreas Fey zwischen 11 und 16 Uhr in und rund um den historischen Könsgenhof an der Siegburger Straße im Sankt Augustiner Stadtteil Menden. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Max Leitterstorf lädt er zu Klön, Tratsch und Anekdoten aus vergangener Zeit. Außerdem gibt es in Sankt Augustin an verschiedenen Stellen Führungen. „Meindorf früher und heute“ hat etwa Walter Rosteck seinen Rundgang durch Meindorf überschrieben, der um 10.30 Uhr beginnt. Eine Stunde später startet ein Rundgang durch Birlinghoven, bei dem auch ein Besuch der Hofanlage Am Lauterbach ansteht. Das alte und neue Buisdorf können Interessierte ab 13.30 Uhr begutachten und der historische Spaziergang durch Hangelar beginnt um 14 Uhr. Eine Anmeldung zu den Rundgängen ist erforderlich bis Donnerstag, 8. September, per E-Mail an nadia.montefusco@sankt-augustin.de. Der Treffpunkt wird danach bekannt gegeben.

Ökumenischer Orgelspaziergang in Siegburg

Neben dem Tag des Denkmals ist der 11. September auch der Tag der Orgel, deswegen laden die Siegburger Kantorin Katrin Wissemann und Kantor Guido Harzen zu einem ökumenischen Orgelspaziergang. Der beginnt um 15 Uhr in der evangelischen Auferstehungskirche an der Annostraße mit einem Kurzkonzert. Von dort geht es weiter zur nahe gelegenen katholischen Stadtpfarrkirche Sankt Servatius. Musikalisches Thema ist der „Tageslauf“, zu dessen Abschluss es auch eine Premiere gibt: Beide Kantoren werden die „Kleine Nachtmusik“ von Mozart gemeinsam zu vier Händen und Füßen in Sankt Servatius interpretieren.

Unter den 3700 Denkmälern im Rhein-Sieg-Kreis sind im Übrigen 255 Bodendenkmäler und 25 bewegliche Denkmäler. Wie der Kreis mitteilt, sind überdies elf Denkmalbereiche ausgewiesen: Das sind abgegrenzte Gebiete, die als Gesamtheit Denkmalcharakter haben und geschützt sind.