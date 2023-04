Grundstücksmarktbericht 2022 Weniger Häuser und Grundstücke im Rhein-Sieg-Kreis verkauft

Wer in Bad Honnef eine Wohnung kaufen will, braucht dazu immer noch eine prall gefüllte Geldbörse: Mit bis zu 7500 Euro pro Quadratmeter sind hier die Preise für Eigentumswohnungen am höchsten im Rhein-Sieg-Kreis, 600 Euro pro Quadratmeter kostete die günstigste Eigentumswohnung in Sankt Augustin. Abhängig seien die Preise auch von Baujahr, Wohnungsgröße und zum Beispiel Stellplatzanteil, so der Kreis. An- und Verkäufe von Eigentumswohnungen machen einen Anteil von 22 Prozent an allen Immobilientransaktionen aus. Der Umsatz daraus sank jedoch um 21 Prozent oder 290 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.