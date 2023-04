Tarifabschluss im öffentlichen Dienst Kommunen in der Region erwarten Millionen-Ausgaben

Mehr Geld für Erzieherinnen, Busfahrer und die Mitarbeiter der Müllabfuhr: Insgesamt 2,4 Millionen Menschen, die bei kommunalen Arbeitgebern beschäftigt sind, werden in Zukunft besser bezahlt. Vielen Städten und Gemeinden haben bereits vor dem Abschluss der neuen Tarife für den öffentlichen Dienst gerechnet. Genau zu sagen, was das für die einzelne Kommune in Cent und Euro bedeutet, wird dennoch einige Zeit brauchen. Die Kommunen stehen vor der Frage, woher das Geld kommen soll. Klar ist aber: Es trifft alle kommunalen Haushalte.