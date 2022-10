Zum Saisonende in Sankt Augustin und Siegburg : Personalmangel machte den Freibädern zu schaffen

Gute Besucherzahlen und dennoch weniger Betrieb, als es möglich gewesen wäre: Die Freibäder im RSK leiden unter starkem Personalmangel. Foto: Scarlet Schmitz

Siegburg/Sankt Augustin Das Freibad des Siegburger Oktopus und das Sankt Augustiner Freibad ziehen Bilanz aus der vergangenen Sommersaison. Die war geprägt von Personalmangel und auch der Energiekrise.



Ein Hitzerekordtag jagte den anderen und bescherte den beiden Freibädern in Siegburg und Sankt Augustin gute Besucherzahlen. Gekoppelt mit den gelockerten Corona-Maßnahmen hätte das vielleicht ein Sensationsjahr für die Wassersportstätten werden können. Jedoch schob der Personalmangel oftmals einen Riegel vor den ganz großen Besucheransturm an den heißesten Tagen. Das melden beide Bäder.

„Durch das wenig vorhandene Personal an Rettungsschwimmern und Schichtleitern konnte das Ticketkontingent nicht an allen Tagen hochgesetzt werden”, sagt etwa Rita Gaines-Willems, Sprecherin des Oktopus in Siegburg. Alles in allem sei das Bad aufgrund der Wetterlage in diesem Sommer aber sehr gut besucht gewesen. Durch das vor zwei Jahren, coronabedingt neu eingeführte Ticketsystem über eine Online-Plattform könne das Kontingent je nach Personalstand tagesaktuell angepasst werden. „Gerade vor dem Hintergrund, dass es oft zu personellen Engpässen kommt und wir immer ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten müssen, macht uns der systematische Ticketverkauf die Planung wesentlich leichter”, sagt Gaines-Willems aus der Verwaltung der Siegburger Stadtbetriebe, die das Bad betreiben. Für die kommende Saison wünsche sie sich aber unbedingt mehr Rettungsschwimmer.

Eine Gesamtbesucherzahl nannte Gains-Willems zwar nicht, aber der Rekordtag sei der 19. Juli mit 3993 Badegästen gewesen. „So viel hatten wir seit 2019 nicht mehr – das ist schon ein Highlight”, sagt sie. Erst am 20. September ging in Siegburg der Freibad- in den Hallenbadbetrieb über. „Die Menschen haben sich gefreut, dass wir weiterhin auf hatten und wir waren bei dem anhaltenden guten Wetter ausgelastet”, sagt Gaines-Willems dazu, dass das Siegburger Freibad länger als andere Freiluftbäder in der Region geöffnet blieb.

Zwei Badezeiten in Sankt Augustin

Das Sankt Augustiner Freibad ist etwa schon seit dem 4. September geschlossen. Dort bewertet man die Sommersaison als durchschnittlich. „Circa 60.000 Menschen besuchten das Freibad insgesamt”, nennt Stadtsprecher Robert May eine konkrete Zahl. Damit liege das Jahr 2022 im Durchschnitt. „Besucherrekorde haben wir nicht erzielt, da wir aufgrund von Personalengpässen die Zahl der Badegäste begrenzen mussten”, sagt Claudia Oberdörfer von der Stadt Sankt Augustin auf GA-Anfrage. Um mehr Besuchern den Eintritt ins Freibad zu ermöglichen, habe man zu neuen Maßnahmen greifen müssen: „Wir haben überwiegend täglich zwei Badezeiten angeboten”, so Oberdörfer. „Was die Personalsituation angeht, hoffen wir, dass diese Saison eine Ausnahme bleibt und dass wir in der nächsten Saison wieder zum Normalbetrieb zurückkehren können”.