Vorfälle bei Einsätzen : Mehrere Angriffe auf Polizeibeamte im Rhein-Sieg-Kreis

Symbolbild. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Sankt Augustin/Hennef/Much Mehrere Polizeibeamte aus dem Rhein-Sieg-Kreis sind am Donnerstag bei Einsätzen attackiert worden. Unter anderem sollen die Beamten angespuckt, beleidigt und verletzt worden sein.



Mehrere Beamte sind bei Polizeieinsätzen im Rhein-Sieg-Kreis am Donnerstag angegriffen und beleidigt worden. Das teilte die Kreispolizei am Freitag mit. Einer der Vorfälle ereignete sich im Eibenweg in Sankt Augustin. Anwohner beobachteten einen 56-jährigen Mann, welcher abgestellte Fahrräder stehlen wollte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, erhärtete sich der Verdacht. Bei der Feststellung der Personalien soll er den Beamten angedroht haben, ihre Augen blau zu schlagen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Gegen den Mann wurde ein Platzverweis ausgesprochen, außerdem ermittelt die Polizei wegen Bedrohung, Beleidigung und des Verdachts auf Fahrraddiebstahl.

Bei einem Einsatz in Much soll eine 35-jährige Frau einer Polizeibeamtin ins Gesicht gespuckt haben. Zeugen hatten gemeldet, dass die Frau auf der Hauptstraße herumlief, was für die Frau und für die Autos gefährlich war. Als die Polizistin die 35-Jährige davon abhalten wollte, auf die Straße zu gehen, spuckte diese der Beamtin ins Gesicht. Wegen des Verdachts einer psychischen Beeinträchtigung wurde die Verdächtige in ein Krankenhaus gebracht, es wird wegen Beleidigung ermittelt.

Zu einem weiteren Vorfall kam es der Mitteilung zufolge auf der Polizeiwache in Hennef. Ein Ehepaar war demnach auf der Wache, da ihr Sohn von einem 16-jährigen Schüler bedroht wurde. Wie die Polizei mitteilte, erschien der besagte 16-Jährige mit zwei 14- und 16-Jährigen auf der Wache und pöbelte herum. Die Gruppe schaffte es, in den Vorraum der Polizeiwache zu gelangen, wo sie randalierten.

Als die Beamten sie rauswerfen wollten, kam es zu Handgreiflichkeiten, wobei eine Polizistin an der Hand verletzt wurde, ihren Dienst aber fortsetzen konnte. Die Jugendlichen wurden in Gewahrsam genommen. Der 16-Jährige zeigte sich dabei weiter „hochaggressiv, provokant und beleidigte die Polizeibeamtinnen und -beamten fortwährend“, teilte die Polizei mit. Die Beamten übergaben die Jugendlichen nach einiger Zeit in Handschellen und einer mündlichen Verwarnung an ihre Erziehungsberechtigten. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs, Widerstand und Beleidigung eingeleitet.

(ga)