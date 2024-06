Wasserretter aus Bonn und der Region helfen in Bayern „Treffen für alle Kräfte um drei Uhr am Aldi-Zentrallager“

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis · Insgesamt 70 Retter der DRK-Wasserwacht Nordrhein sind in der Nacht zu Montag ausgerückt und helfen in den Hochwassergebieten in Bayern. Mit dabei: Helfer aus dem Rhein-Sieg-Kreis und Bonn. Sie wissen noch nicht genau, was sie erwartet.

03.06.2024 , 14:45 Uhr

Die Wasserretter des Deutschen Roten Kreuzes erhalten am Sammelplatz in Sankt Augustin ihre Instruktionen für die Konvoifahrt nach Süddeutschland. Foto: DRK

Von Jörg Manhold Redakteur Region