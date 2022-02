Neues Rinnensystem geplant : Sankt Augustin will überflutete Wege trockenlegen

Sankt Augustin Der Baumschulweg und die Straße „Am Mühlengraben“ in Birlinghoven sind mehrere Monate im Jahr durch Überflutungen unpassierbar. Jetzt reagiert die Stadt Sankt Augustin. Mit einem neuen Rinnensystem will sie die Abschnitte trockenlegen.

Die Stadt Sankt Augustin will ihr seit mehr als einem Jahr regelmäßig überflutetes Land im Baumschulweg und der Straße „Am Mühlengraben“ in Birlinghoven dem Wasser abringen. Der zum Wegenetz der Radregion Rheinland zählende Spazier- und Radweg ist regelmäßig und auch derzeit unpassierbar, weil von einem Feld Wasser auf den Weg läuft und sich dort zu einer knöchel- bis wadentiefe Lache anstaut. Wie berichtet, hatte die Stadt eine sogenannte Sickerpackung am Wegesrand angelegt, um das Wasser im Erdreich versickern zu lassen. Das funktionierte auf Dauer nicht.

Wasserverband will investieren

Zudem soll der Rand neben den Wegen so erhöht werden, dass das auf dem Feld stehende Wasser gezielt zum Abfluss geleitet und der Weg freigehalten wird. „Der Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises wird zudem in Unterhaltungsaufgaben am Graben investieren“, kündigt die Stadtverwaltung an.