Zu Gast auf dem Sofa : Roman über späte Liebe und Ehebruch

Sankt Augustin Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie ist wieder jemand „Zu Gast auf dem Sofa“ der Hochschul- und Kreisbibliothek und der Bücherstube Sankt Augustin. Mit Unterstützung durch den General-Anzeiger liest Sylvie Schenk aus ihrem „Roman d'amour“.

Sylvie Schenk weiß wovon sie schreibt

Es besteht kein Zweifel daran, dass Sylvie Schenk weiß, wovon sie schreibt. Stürmische, machtvolle Gefühle bannt die 77-Jährige präzise aufs Papier, von wo aus die Worte drohen, die Leserin selbst zu umtosen und niederzureißen. Schwankend zwischen Realität, Fiktion und Fiebertraum drehen sich die Hauptfiguren Klara und Charlotte immer tiefer in die Erinnerung an die Liebe. Bald sind sie ein „wir“; die jeweiligen Männer sind zu einem geworden, auf den die Frauen gemeinsam als Opfer ihrer eigenen Leidenschaft warten.

1944 in Frankreich geboren und seit 1966 in Deutschland lebend, verfasste Schenk zunächst französische Lyrik und begann 1992, auf Deutsch zu schreiben und zu veröffentlichen. Von einem Savoir-Vivre und der Schönheit des Französischen noch immer beeinflusst, schafft Schenk eine ihr eigene, dem Erzählen von der Liebe angemessene Sprache, ohne dabei in den Kitsch abzudriften.

Die bei Aachen und in Frankreich lebende Autorin Schenk ist „Zu Gast auf dem Sofa“ im Audimax der Hochschule in Sankt Augustin . Es ist seit Beginn der Pandemie der erste Termin der Lesungsreihe, die von der Hochschul- und Kreisbibliothek und der Bücherstube Sankt Augustin mit Unterstützung durch den General-Anzeiger organisiert wird. Die Autorin wird beim Lesen aus ihrem im Carl Hanser Verlag erschienenen Roman von Saxofonist Heribert Leuchter begleitet.

Die Lesung beginnt am Donnerstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr im Audimax am Campus der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Die Karten kosten zehn Euro, ermäßigt sechs Euro, und sind erhältlich im Vorverkauf in der Bücherstube Sankt Augustin, in der Hochschul- und Kreisbibliothek oder können unter 02241/865680 reserviert werden. Es gilt 3G.