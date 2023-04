Lesung in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Roman zeigt die Aufklärung aus Frauensicht

Steidele erweitert in diesem Roman ebenso wie in vorangegangenen historisch Verbürgtes durch Erfundenes im Bereich des Möglichen. So ist belegt, dass Luise Gottsched nicht nur durch ihre Übersetzungen aus dem Französischen und Englischen maßgeblich an der Verbreitung frühaufklärerischer bürgerlicher Schriften zu Moral und rationaler Philosophie beigetragen hat. In ihren Briefen und Essays trat sie nachdrücklich für die Emanzipation der Wissenschaften ein, außerdem dichtete sie und verfasste Komödien. Aber der Großteil ihrer Werke erschien unter dem Namen ihres Mannes in dessen literarischen Großprojekten „Die deutsche Schaubühne“ und „Die deutsche Sprachkunst“. Ob sie allerdings tatsächlich das Libretto zu Bachs Weihnachtsoratorium geschrieben hat, wie es im Roman geschildert wird, darüber ist nichts bekannt.