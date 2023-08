Verkehrsgefahr vor Schulen in Sankt Augustin Rote Karte für rücksichtslose Elterntaxis

Der Sprecher der Stadt Sankt Augustin, Benedikt Bungarten sieht in der Problematik der Hol- und Bringverkehre an Schulen, aber auch an Kitas, ein grundsätzliches gesellschaftliches Phänomen, das auch an den Schulen in Sankt Augustin in unterschiedlichem Ausmaß auftrete. Die Faktoren seien unterschiedlich und müssten an jeder Schule und Kita individuell betrachtet werden. „Die Stadt Sankt Augustin hat das Ziel, im Rahmen des Schulischen Mobilitätsmanagements zu einer Entlastung der Hol- und Bringverkehre beizutragen und gleichzeitig die selbstständige, sichere und nachhaltige Mobilität von Kindern zu erhöhen“, so Bungarten. Beim Thema Elterntaxis könne die Stadt durch verschiedene Maßnahmen wie Markierungen oder Beschilderungen unterstützend tätig sein. Eine nachhaltige Verhaltensänderung lasse sich aber nur in enger Zusammenarbeit mit den Schulen, Eltern und Kindern erreichen.