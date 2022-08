Besuch auf der Baustelle : RSAG baut Biogasanlage in Sankt Augustin

RSAG investiert : An diesen Orten im Rhein-Sieg-Kreis sollen Solarstrom-Flächen entstehen Die RSAG hat eine Menge vor: Ein Solarpark und Photovoltaikanlagen entstehen an den verschiedenen Standorten. So ist in Niederpleis eine Vergärungsanlage im Bau, in Siegburg soll der Hauptverwaltungssitz deutlich ausgebaut werden. Auch in Eitorf, Swisttal und Troisdorf sind Vorhaben geplant.