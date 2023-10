Müll und Energie im Rhein-Sieg-Kreis RSAG nimmt eine der größten Biogasanlagen Deutschlands in Betrieb

Rhein-Sieg-Kreis · Die neue Biogasanlage in Sankt Augustin-Niederpleis, die die RSAG am Donnerstag offiziell in Betrieb genommen hat, gilt als eine der modernsten und größten in Deutschland. Hier werden die Bioabfälle aus dem gesamten rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis und Bonn genutzt, um regenerative Energien zu gewinnen.

19.10.2023, 18:00 Uhr

RSAG-Vorständin Ludgera Decking und Landrat Sebastian Schuster eröffnen auf dem Gelände in Niederpleis die neue Biogasanlage. Foto: Dylan Cem Akalin

