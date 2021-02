Deutsche Bahn : S 13: Gleise und Leitungen für neue Trasse

Noch bis zum 1. März ist die Bahnstrecke in Sankt Augustin-Menden komplett für Bauarbeiten an den neuen Gleisen der S13 gesperrt. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Der Zugverkehr bleibt bis zum 1. März zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel eingestellt. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet.

Seit dem 19. Februar und mindestens bis zum 1. März ist der Schienenverkehr in einer sogenannten Sperrpause in dem Abschnitt komplett eingestellt. Umleitungen von Fernzügen sowie ein lokaler Schienenersatzverkehr wurden für die nächsten Tage und Wochen eingerichtet (wir berichteten). Gearbeitet werde laut Bahn auch an Wochenenden und in der Nacht.