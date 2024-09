Gleisausbau zwischen Vilich und Troisdorf S13-Baustelle: Angepasste Pläne bei Sankt Augustin

Das zuständige Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat die Änderungen in der Planung zur S13-Strecke bereits in einer Öffentlichen Bekanntmachung angekündigt. Ab kommender Woche, also Montag. 9. September, können die entsprechenden Unterlagen im Netz eingesehen werden. Es handelt sich um den Planfeststellungsabschnitt (PFA) 2: die Strecke zwischen der Eisenbahnüberführung „Auf der Mirz“ in Sankt Augustin bis zur Feldwegbrücke oberhalb der Bundespolizei und des Flugplatzes auf der Stadtgrenze Sankt Augustin und Bonn-Vilich. Betroffen könnten also Anwohner aus Menden und Meindorf sein.