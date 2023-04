SPD Sankt Augustin offenbart nächste S13-Panne DB verdoppelt Bauzeit für Brückenbauwerk bei Vilich

„Die Antwort der DB macht uns fassungslos“, sagt Waldästl. In der Antwort heißt es, dass „bei der Planung für den Ausbau der S 13 in den vergangenen Monaten der Bauablauf und auch die Reihenfolge der verschiedenen Baumaßnahmen angepasst werden mussten. Die Straßenüberführung an der Schultheißstraße/ Beueler Straße wird nach diesem neuen Stand 2026 fertiggestellt. In 2023 liegt der Fokus auf dem Umbau der A 59, wo für die zusätzlichen Gleise eine weitere Brücke errichtet wird.“