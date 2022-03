Polizei sucht mit Fotos : 14-Jährige aus Sankt Augustin wird vermisst

Sankt Augustin Die Polizei sucht mit Fotos nach der 14-jährigen Salima O. aus Sankt Augustin. Das Mädchen wird seit Anfang März vermisst. Zuletzt wurde sie in Bonn-Tannenbusch gesehen.

Die 14-jährige Salima O. aus Sankt Augustin wird vermisst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verabschiedete sich das Mädchen bereits am 8. März von ihrer Mutter und wollte abends wieder nach Hause kommen. Bislang sei sie aber noch nicht zurückgekehrt. Deshalb sucht die Polizei nun mit Fotos nach dem Mädchen.

Zuletzt wurde sie am 11. März in Bonn-Tannenbusch gesehen. Danach gibt es keine Hinweise mehr zu ihrem Aufenthaltsort. Es sei laut Polizei nicht das erste Mal, dass die 14-Jährige von zu Hause verschwunden ist. Bislang sei sie aber immer nach kurzer Zeit wieder aufgetaucht. „Es gibt keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung. Aufgrund ihres jugendlichen Alters muss aber eine grundsätzliche Eigen- und Fremdgefährdung angenommen werden“, so die Polizei weiter.