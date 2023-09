Sanierung Linie 66 in den Herbstferien Bahnersatzverkehr zwischen Hangelar-Ost und Siegburg

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Hangelar-Ost und Siegburg fahren ab Samstag, 30. September bis einschließlich Sonntag, 15. Oktober keine Stadtbahnen. In diesem Zeitraum verkehrt ein Bahnersatzverkehr der Linie BE66 mit Bussen. Die Busse in Fahrtrichtung Bad Honnef fahren von Bussteig 5 am Bahnhof Siegburg über die Wilhelmstraße und Bonner Straße zur Ersatzhaltestelle der Haltestelle „Sankt Augustin Mülldorf“ auf der Bonner Straße und anschließend weiter zur Haltestelle „Sankt Augustin Zentrum“. Von dort aus geht es zu den Haltestellen „Sankt Augustin Kloster“ und „Sankt Augustin Ort“ und über die Kölnstraße und Bruno-Werntgen-Straße zur Haltestelle „Hangelar Ost“. Hier müssen die Fahrgäste in die Bahnen der Linie 66 umsteigen.