Polizei veröffentlicht Fotos 27-jähriger Vater aus Sankt Augustin weiterhin vermisst

Am Dienstag teilt die Polizei auf Nachfrage mit, dass es immer noch keine Hinweise zum Verbleib des 27-Jährigen gibt. Es wird weiterhin gesucht. Nach Angaben der Polizei am Freitag habe der 27-Jährige am besagten Tag die Wohnung verlassen und sei seitdem nicht mehr über sein Handy erreichbar. Der zweifache Vater sei wahrscheinlich zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, heißt es weiter.