Unfall in Sankt Augustin : Fußgängerin von Autofahrerin angefahren und verletzt

Sankt Augustin In Sankt Augustin ist eine 35-Jährige verletzt worden, als eine Autofahrerin sie beim Einbiegen in die Bonner Straße angefahren hatte. Beide behaupten, über grün gegangen beziehungsweise gefahren zu sein.

Eine 35-Jährige hat sich am frühen Montagmorgen bei einem Unfall in Sankt Augustin leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Dienstag angab, wollte die Frau gegen 5.40 Uhr die Bonner Straße von der Hammstraße in Richtung der Husarenstraße überqueren. Hier wurde sie von einer 28-Jährigen angefahren, die mit ihrem Pkw gerade von der Hammstraße nach links auf die Bonner Straße in Richtung Bonn abbog.