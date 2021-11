Mann wollte Randalierer zur Rede stellen : 58-Jähriger in Sankt Augustin zusammengeschlagen

58-Jähriger in Sankt Augustin zusammengeschlagen

Ein 58-Jähriger wurde in Sankt Augustin von einer Gruppe Männer zusammengeschlagen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Karl-Josef Hi/Karl-Josef Hildenbrand

Sankt Augustin In Sankt Augustin ist am Freitagabend ein 58-jähriger Mann zusammengeschlagen worden. Der Mann hatte eine Gruppe Randalierer zur Rede gestellt und wurde daraufhin selbst zum Opfer.

Ein 58-jähriger Mann ist am Freitagabend in Sankt Augustin von vier jungen Männern zusammengeschlagen worden. Der Mann war mit seinem Hund Gassi gegangen, als er die Männer gegen 21.45 Uhr dabei beobachtete, wie sie im Bereich der Siegburger Straße/Ankerstraße einen abgestellten E-Scooter gegen einen Absperrpfosten schlugen. Der Mann sprach die Randalierer an, die laut Polizeiangaben umgehend von dem Roller abließen und auf den Zeugen losgingen.