Einbruch in der Nacht : 61-jährige Sankt Augustinerin wird von Einbrechern geweckt

Die Täter brachen gegen 3 Uhr über eine Tür im Erdgeschoss in das Haus ein. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Am Mittwochmorgen brachen zwei unbekannte Männer in ein Wohnhaus in der Straße „Im Spichelsfeld“ in Sankt Augustin ein. Dabei weckten sie die im Obergeschoss schlafende 61-jährige Bewohnerin.



Es wird ein Angstmoment ohnegleichen gewesen sein: Eine 61-jährige Frau wurde am Mittwochmorgen von den Geräuschen zweier Einbrecher in ihrem Haus in der Straße „Im Spichelsfeld“ in Sankt Augustin geweckt. Dies teilte die Polizei Rhein-Sieg am Mittwoch mit.

Offenbar waren die Täter gegen 3 Uhr durch eine Tür im Erdgeschoss eingebrochen und weckten dabei die im Obergeschoss schlafende 61-Jährige. Aus Angst blieb sie zunächst in ihrem Schlafzimmer, bis die Einbrecher kurz darauf in einem weißen Transporter davon fuhren. Gestohlen hatten sie den Inhalt ihrer Geldbörse und ihr Smartphone.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen, ihre Beobachtungen telefonisch unter der 02241 / 5413321 zu melden.

(ga)