Auto kollidiert mit Fußgängerin : 73-Jährige wird in Sankt Augustin angefahren und schwer verletzt

Sankt Augustin Bei einem Verkehrsunfall in Sankt Augustin hat eine 73-jährige Frau schwerste Verletzungen davongetragen. Ihr Hund kam bei dem Unfall ums Leben.

Bei einem Verkehrsunfall in Sankt Augustin ist eine 73-jährige Frau schwer verletzt worden. Ein 47-jähriger Autofahrer aus Siegburg war auf der Hauptstraße in Sankt Augustin in Richtung Autobahnauffahrt auf die A560 unterwegs, als er die Frau anfuhr. Die Fußgängerin hatte am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr mit ihrem Hund an einer Querungshilfe die Straße überquert und war vom Autofahrer aus gesehen von links aus über die Straße gegangen.