Stadt spricht von dringenden Maßnahmen : 800 Bäume in Sankt Augustin gefällt

Zurzeit sind Baumarbeiten in Sankt Augustin angesagt. Etliche Bäume wurden in dem Wäldchen zwischen Danziger Straße und Zukunft der Arbeit GmbH niedergelegt. Foto: Dylan Cem Akalin

Sankt Augustin Zurzeit hat das Arbeiten mit der Kettensäge in Sankt Augustin Hochkonjunktur: Überall im Stadtgebiet fallen Bäume.

„Darüber hinaus handelt es sich um eine Durchforstungs- und Pflegemaßnahme im Bereich des Roteichenwäldchens mit Pflegerückständen“, so Trost. Dies diene dem Erhalt und der besseren Entwicklung des Gesamtbestands. Insbesondere soll erreicht werden, dass sich entlang der Gasleitungstrasse an der Grenze zur Wohnbebauung ein natürlicher Waldrand und Saum entwickelt. Beauftragt worden ist ein externes Gartenbauunternehmen aus Eitorf. „Diese Maßnahmen können aus Kapazitäts- und fachlichen Gründen nicht in Eigenregie durch den städtischen Bauhof durchgeführt werden“, sagte Trost auf Nachfrage. Das Unternehmen sei durch den für den Stadtwald zuständigen Förster beauftragt worden. Das Holz wird übrigens an ortsnahe „Selbstwerber“ verkauft – mit anderen Worten: Aus den Bäumen wird zu Brennholz.