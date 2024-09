Angriff in Sankt Augustin Jugendliche stehlen älterer Dame die Geldbörse

Am Freitag haben mehrere Jugendliche eine ältere Frau an einer Bushaltestelle in Sankt Augustin bestohlen, wie die Polizei berichtet. Die 68-Jährige wollte gegen 16.25 Uhr an der Haltestelle an der Bonner Straße in einen Linienbus steigen. Beim Einstieg an der vorderen Bustür bemerkte die Frau, wie sich jemand an ihrem Rucksack zu schaffen machte. Als sie sich umdrehte, wurde sie unvermittelt von hinten geschubst. Sie hörte Gelächter hinter sich und konnte nur noch zusehen, wie eine Gruppe von fünf oder sechs Jugendlichen davonliefen. Dann stellte sie fest, dass ihr Rucksack offenstand und ihr Geldbeutel daraus verschwunden war.