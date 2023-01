Mehrheit für Sankt Augustiner Beigeordneten : Ali Dogan in der Stichwahl um Landratsamt

Ali Dogan. Foto: Stadt Sankt Augustin

Sankt Augustin/Minden-Lübbecke Sankt Augustins Beigeordneter Ali Dogan (SPD) erringt die Mehrheit in Ostwestfalen-Lippe. Jetzt tritt er in der Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten an.

Der Sankt Augustiner Beigeordnete Ali Dogan hat bei der Landratswahl im Kreis Minden-Lübbecke mit 48,46 Prozent der Stimmen eine Mehrheit erreicht. Der Politiker war in Ostwestfalen-Lippe für die SPD als Landratskandidat angetreten. Sein CDU-Konkurrent Jörg-Michael Schrader kam nur auf 42,34 Prozent. AfD-Mann Thomas Röckemann erhielt 9,2 Prozent der Stimmen.

Intensiver Wahlkampf über Soziale Medien