Angriff in Sankt Augustin : Altenpfleger von drei Männern durch Schläge und Tritte schwer verletzt

Sankt Augustin Auf seinem Weg zur Arbeit ist ein 25 Jahre alter Altenpfleger von drei Männern in der S-Bahn angebrüllt und geschlagen worden. Sie verfolgten ihn, traten ihn und schlugen ihn mit einem Schlagring. Schwer verletzt konnte er sich zur Polizei schleppen.

Gegen 5:40 Uhr saß der Geschädigte in einer S-Bahn in Richtung Siegburg. Im selben Waggon befanden sich auch die drei Tatverdächtigen im Alter von 21 bis 37 Jahren. Ebenfalls im Abteil saßen zwei junge Frauen. Als einer der Täter zu den Frauen ging und diese offensichtlich kein Interesse an dem Mann zeigten, bat der Geschädigte darum, die Frauen in Ruhe zu lassen, so die Polizei.