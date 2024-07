Einsatz in Sankt Augustin Anwohner stößt mit Spaten auf Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg

Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Kampfmittelräumdienstes haben in Sankt Augustin eine Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gesichert. Ein Anwohner hatte den Blindgänger am Freitag bei Gartenarbeiten auf seinem Grundstück in der Boelckestraße entdeckt. Laut Feuersprecher Dennis Schwellenbach stieß der Anwohner mit einem Spaten beim Graben auf die gefährliche Granate.