E-Mobilität Ausbau der E-Ladeinfrastruktur in Sankt Augustin läuft zäh

In Geduld hat sich bislang auch die Politik im zuständigen Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung geübt und die Ausschreibung mit Kritik am langsamen Arbeiten der Verwaltung verknüpft. Letztere lädt ihre 17 eigenen Elektrofahrzeuge – weitere seien im Zulauf – am Bauhof, am technischen Rathaus und am Rathaus mit Ökostrom an nicht-öffentlichen Wallboxen.