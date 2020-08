Polizeikontrolle in Sankt Augustin : Autofahrer unter Drogen mit Machete und Messer gestoppt

Sankt Augustin Weil er in Schlangenlinien fuhr, hat die Polizei einen Autofahrer in Sankt Augustin-Menden kontrolliert. Der Mann trug unter anderem eine 60 Zentimeter lange Machete unter seinem Hemd. Dem 32-Jährigen erwarten jedoch noch weitere Strafverfahren.

Aufgefallen war der Fahrer eines grauen Seat einigen Zeugen am Montagabend gegen 18.25 Uhr, die die Polizei informierten. Er fuhr demnach in auffälligen Schlangenlinien durch Menden, was auf die Außenstehenden zunächst wie eine Trunkenheitsfahrt wirkte. Doch als eine Streifenwagenbesatzung der Wache Sankt Augustin den Fahrer wenig später an der Meindorfer Straße antraf, zeigte ein Atemalkoholtest bei dem 32-Jährigen keinen Alkoholwert an. Ein Drogenvortest verlief jedoch positiv und zeigte den Konsum von Amphetamin an. Dies räumte der Fahrer auch ein.