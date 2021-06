Unfall in Sankt Augustin : Autofahrer überschlägt sich und landet auf dem Dach

Unfall in Sankt Augustin

Update Sankt Augustin Ein 19-Jähriger hat sich am Dienstagabend in Sankt Augustin mit seinem Wagen überschlagen und dabei leicht verletzt. Er war zuvor einem Fußgänger ausgewichen, der die Straße überquerte.

Ein 19-jähriger Autofahrer hat sich am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Einsteinstraße unmittelbar vor der Kreuzung mit der Friedrich-Gauß-Straße in Sankt Augustin mit seinem Ford Fiesta überschlagen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann gegen 22.30 Uhr stadteinwärts unterwegs und soll einem 25-jährigen Fußgänger ausgewichen sein, der die Straße überquerte. Dabei soll er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, woraufhin sich dieses überschlug. Das Auto fuhr über den Bürgersteig, durchbrach eine Böschung und kam schließlich auf dem angrenzenden Parkplatz auf dem Dach zum Stehen. Der Mann wurde das Fahrzeug selbständig und nur leicht verletzt verlassen.