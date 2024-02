Mehr Unterstützung für verwaiste Eltern Bundestagspräsidentin Bärbel Bas besucht Hope’s Angel in Sankt Augustin

Wie es ist, sein totes Kind zu gebären, wie es sich anfühlt, es in den Armen zu halten, wenn es seine Augen für immer geschlossen hat und keinen Schrei von sich gibt, darauf werden Väter, Mütter, aber offenbar auch medizinisches Personal nicht genügend vorbereitet. Und auch die professionelle Betreuung nach solch einem traumatischen Erlebnis fehlt anscheinend. Der Verein Hope’s Angel in Sankt Augustin will genau diese Lücke auffüllen.