Schul-Campus in Sankt Augustin Dritte Bauphase in Niederpleis hat begonnen

Die Umgestaltung der Außenanlage am Schul-Campus in Niederpleis geht in die nächste Phase. Bereits im Mai des vergangenen Jahres stellten die Baufirmen den Pausenhof der Realschule fertig. Jetzt steht die Erneuerung des Geländes am naturwissenschaftlichen Gebäude an. Bis zum Ende des Jahres müssen Schüler und Lehrer mit einem eingeschränkten Zugang zu der Einrichtung rechnen.