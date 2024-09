Mein Laden: Hautnah in Hangelar Die Inhaberin setzt auf Herzblut, familiäre Atmosphäre und Whatsapp

Brigitte Morgenschweis war bis vor elf Jahren selbst noch Kundin in der kleinen Boutique „Hautnah“ in der Kölnstraße in Hangelar. Nach einigen Besuchen in dem Wäschegeschäft freundete sie sich mit den damaligen Besitzerinnen an. Aus ihrem Spaß, sie werde das Geschäft übernehmen, wenn die beiden aufhören, wurde für die Friseurin dann Realität.