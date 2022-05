Bebauungsplan in Sankt Augustin : Betriebe rund um den Flugplatz Hangelar warten weiter auf Planungssicherheit

Änderung geplant : Politiker wollen mehr Lärmschutz am Flugplatz Hangelar ermöglichen Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP in Sankt Augustin will 2021 eine Initiative starten, um die Betriebsgenehmigung des Flugplatzes in Hangelar so zu ändern, dass mehr Lärmschutz möglich ist. Unterstützung kommt aus Bonn und dem Kreistag.