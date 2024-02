Unfall in Sankt Augustin Betrunkener Autofahrer verursacht schweren Auffahrunfall

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit seinem VW Passat auf der B56 von Siegburg kommend in Richtung Sankt Augustin unterwegs, als er an einer roten Ampel zur Auffahrt der A 560 mit voller Wucht auf einen Audi A4 auffuhr, in dem ein 44 Jahre alter Fahrer und sein 74-jähriger Beifahrer saßen.