Spendenaktion der Polizei : Biker sichern einen guten Start ins Schuljahr in Sankt Augustin

Sankt Augustin Um etwa 70 bedürftigen Schulkindern den Schulstart zu erleichtern, haben die Biker der Bundespolizei Spenden gesammelt. Dafür verteilten sie Ranzen, Rucksäcke und Schultüten im Wert von mehr als 8000 Euro.

Dass doch noch ein so großes Interesse an der Spendenaktion besteht und sich mehr als 70 Bedürftige gemeldet haben, war jedoch Anfang Juli noch nicht zu erwarten. Obwohl der Verein alle Grundschulen im Umkreis angeschrieben habe, meldete sich nur eine bedürftige Person, sagt Bepperling. „Dann gab es einen Beitrag im General-Anzeiger und innerhalb von zwei Tagen erreichten mich mehr als 70 Anfragen“, ergänzt er. Zu Beginn habe sich die Spendenaktion an geflüchtete Kinder aus der Ukraine gerichtet, fügt er hinzu. Der Verein sei jedoch einer Bitte, die Spendenaktion allgemein für bedürftige Kinder zugänglich zu machen, gefolgt. „Schließlich hat die Nationalität auch bei keiner Spendenaktion zuvor eine Rolle gespielt“, sagt Friedhelm Bepperling.

Ranzen und Rucksäcke für Kinder : Biker in Sankt Augustin finden doch Abnehmer für Spenden

Denn der seit 2002 bestehende Verein betrachtet es als eine seiner Aufgaben, da zu helfen, wo es nötig ist. So hat er in den vergangenen 20 Jahren Aktionen mit insgesamt 66 673 Euro unterstützt. Daran knüpft Dirk Stenzel, Vorsitzender des Fördervereins an. Er freut sich besonders, dass es gerade jetzt, im Jubiläumsjahr, ein besonders hohes Spendenaufkommen gibt. „Das ist phänomenal, da haben wir wirklich einen Nerv getroffen“, sagt er. So habe der Verein in diesem Jahr zum ersten Mal zwei Großspenden in einem Jahr organisieren können, die erste sei mit 6000 Euro an den Kindergarten Kreuzweingarten in Euskirchen gegangen, dessen Außenanlage durch die Flutkatastrophe nicht mehr zu nutzen war, fügt Stenzel hinzu. „Normalerweise sammeln wir die Spenden bei unseren jährlichen Biker-Camps, das diesjährige musste wegen Corona ausfallen“, sagt Stenzel. Die Spenden seien also stattdessen durch einen Spendenaufruf auf der Homepage zusammengekommen, erklärt er anschließend.