Bluelight Night mit 220 Einsatzkräften : Sankt Augustin: Blaulicht-Show für Kinder in Klinik

Mehr als 220 Einsatzkräfte von Behörden und Hilfsorganisationen sorgten für eine blaue Lichtershow rund um die Kinderklinik. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin „Blaulicht an“ hieß es bereits zum dritten Mal vor der Kinderklinik in Sankt Augustin. Bei der Bluelight Night sorgten dort 70 Einsatzfahrzeuge von Behörden und Hilfsorganisationen für ein Lichter-Spektakel, um den jungen Patienten in der Vorweihnachtszeit eine Freude zu machen.



Faszination Blaulicht: Kaum ein anderes Lichtsignal zieht Jung und Alt so in seinen Bann und lässt vielleicht auch den Puls vor Neugierde schnellerschlagen. Das wussten auch die mehr als 220 Einsatzkräfte von Behörden und Hilfsorganisationen, die am späten Sonntagabend zur Asklepios Kinderklinik kamen und ihr Blaulicht einschalteten – nicht als Warnung, sondern um den jungen Patientinnen und Patienten eine Freude zu bereiten, wie Organisator Olaf Bach erklärte: „Wir haben die siebte Bluelight Night in Deutschland initiiert und organisiert, und es ist unser dritter Besuch hier in Sankt Augustin.“

So entsendeten Polizei, Bundespolizei, das Bundeskriminalamt, die Feldjäger der Bundeswehr, der Zoll, die Johanniter, die Malteser, das Deutsche Rote Kreuz, die DLRG und auch das Technische Hilfswerk Einsatzfahrzeuge, um ein echtes Blaulichtspektakel rund um das Kinderklinikgebäude zu veranstalten. „Man kennt uns mittlerweile, es gab daher viele Zusagen in den ersten zwei bis drei Wochen“, berichtet Bach von den mehrwöchigen Vorbereitungen, „und am Samstagabend kam noch die DLRG Rhein-Sieg mit zehn Fahrzeugen und mehr als 60 Mann Besatzung dazu.“

Blaulicht und Lichterketten

Punkt 19 Uhr gab es das Kommando: „Blaulicht an.“ Zusätzlich waren einige Einsatzfahrzeuge aufwendig mit Lichterketten und Girlanden weihnachtlich dekoriert. Die Show verfehlte ihre Wirkung nicht: Neugierige Blicke von Balkonen, an Fenstern plattgedrückte Nasen und Dutzende gezückte Handys, die das Geschehen in Bildern festhielten, prägten den Abend. „Wir gestalten den Abend ganz bewusst ohne Lärm und Sirenen“, sagte der Organisator, „es soll festlich sein, eben eine besondere Weihnachtsbeleuchtung. Und es ist auch eine psychosoziale Pflegemaßnahme für die Kinder.“

So brachte der Verein „Benefizgranaten“ aus Langenfeld musikalische Weihnachtsgrüße zur Kinderklinik, während ein Weihnachtsmann die Kinder besuchte und an einem der auffälligsten Fahrzeuge auch einen Fotostopp einlegte. Das war der „Thin Blue Line tribute cop-car Germany“ – ein Dodge Charger SXT PP mit markantem Rammbügel und amerikanischer Signalbeleuchtung in rot und blau rund ums Auto verteilt.