Feuerwehreinsatz in Sankt Augustin Löschung stört Weihnachtsfeier in der Rathausallee

Kurz vor 21 Uhr am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Sankt Augustin alarmiert. Der Grund war eine in Brand geratene große Deckenlampe im Foyer des Gebäudes in der Rathausallee, in dem die Konrad-Adenauer-Stiftung und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sitzen.