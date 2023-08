Tragödie in Sankt Augustin Ursache des Brandes im Motorradgeschäft bleibt unklar

Die Ursache des Brandes in dem Motorradgeschäft „Cycle Point West“, bei dem am 18. Juni eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann ihr Leben verloren, bleibt weiter unklar. „Wir können nahezu mit Sicherheit ausschließen, dass es Brandstiftung war“, sagte Michael Trübert bei einer Pressekonferenz in Sankt Augustin. Der Brandermittler der Polizei geht auch nicht von Fahrlässigkeit aus. Am wahrscheinlichsten sei eine technische Ursache. „Je weiter ein Gebäude abbrennt, desto schwieriger wird es, die genaue Ursache festzustellen“, nannte er als Grund dafür, dass die inzwischen abgeschlossenen Ermittlungen ohne Ergebnis blieben.