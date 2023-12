Einsatz in Sankt Augustin Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus am Marktplatz

Sankt Augustin · In einem Wohn- und Geschäftshaus im Zentrum von Sankt Augustin hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. 48 Rettungskräfte waren am Marktplatz im Einsatz.

27.12.2023 , 06:43 Uhr

48 Einsatzkräfte waren im Zentrum von Sankt Augustin in der Nacht auf Mittwoch in Einsatz. Foto: Christof Schmoll





In der Nacht zum Mittwoch ist ein Brand im Zentrum von Sankt Augustin ausgebrochen. Polizisten, die sich auf einer regulären Streifenfahrt im Parkdeck unter der Marktplatte befanden, bemerkten gegen 2.25 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich des Ärzte-, Geschäfts- und Wohnhauses im Südosten des Marktplatzes. Die verständigte Feuerwehr erhöhte nach einer ersten Erkundung der Lage die Alarmierungsstufe, insgesamt eilten 48 Wehrleute der Standorte Menden, Mülldorf, Niederpleis und Hangelar mit 13 Fahrzeugen ins Stadtzentrum, zusätzlich der Rettungsdienst. Anhand der starken Rauchentwicklung konnte schnell ein mit einer Bar verbundener Kiosk auf der Nordseite des Gebäudes als Brandort ausgemacht werden. Von mehreren Seiten aus verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zum Gebäude, unter anderem über eine Drehleiter vom tiefer gelegenen Hof aus. Sieben Personen, die sich in Wohnungen der Obergeschosse aufhielten, mussten das Haus vorsorglich verlassen. Brandort war ein mit einer Bar verbundener Kiosk auf der Nordseite des Gebäudes. Foto: Christof Schmoll Im Laufe des Einsatzes wurde ein ausgebrannter Server-Schrank ins Freie geschafft. Ob dieser ursächlich für die Brandentwicklung war, müssen nachfolgende Ermittlungen der Polizei ergeben. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden nicht nur die Räume von Kiosk und Bar mittels Überdrucklüftern von verbliebenem Brandrauch befreit. Da Rauch über Treppenhäuser auch in die Obergeschosse aufgestiegen war, kontrollierten die Wehrleute auch Geschäfts- und Praxisräume im Haus auf eine mögliche Rauchbelastung.

(ga)